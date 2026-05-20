Modena caos sulla tangenziale | cantiere Anas blocca il traffico

A Modena, si sono verificati forti disagi sulla tangenziale a causa di un cantiere gestito dall'Anas che ha provocato blocchi e rallentamenti nel traffico. Le autorità stanno valutando modifiche ai turni di lavoro per cercare di ridurre le code e migliorare la circolazione. Chi percorre la strada verso Bologna dovrà affrontare alcune deviazioni obbligatorie, le cui nuove modalità sono state comunicate nelle ultime ore. La situazione resta sotto osservazione per eventuali aggiornamenti.

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? Domande chiave Come cambieranno i turni di lavoro per ridurre le code?. Quali nuove deviazioni obbligatorie attenderanno chi viaggia verso Bologna?. Perché il Comune ha deciso di accorciare i tempi del cantiere?. Chi dovrà gestire l'impatto del traffico pesante nei quartieri residenziali?.? In Breve Investimento di 700mila euro per l'installazione delle nuove barriere fonoassorbenti.. Prefetta Triolo, sindaco Mezzetti e assessore Guerzoni hanno concordato nuove tempistiche.. Chiusura totale ridotta da tre a due settimane con lavori notturni successivi.. Critiche di Piergiulio Giacobazzi e Vincenzo Paldino sulla viabilità della zona Sacca..... 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Modena, caos sulla tangenziale: cantiere Anas blocca il traffico ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Caos a Roma: incidente sulla Tangenziale blocca la galleria? Cosa sapere Incidente sulla Tangenziale Est blocca la galleria della Nuova Circonvallazione giovedì 23 aprile. Caos sulla FiPiLi: furgone ribaltato blocca il traffico verso FirenzeUn violento ribaltamento di un furgone ha paralizzato il traffico sulla superstrada Firenze-Pisa-Livorno nella mattinata di questo mercoledì 15... Vertice in Prefettura dopo il caos viabilità, ridotti i tempi di chiusura della Tangenziale ift.tt/BiahsZf ift.tt/0Z7dwVe x.com CAOS IN TANGENZIALE, I LAVORI MANDANO IN TILT IL TRAFFICO. LUNGHE LE CODELa tangenziale chiude e il traffico si fa sentire. Gli annunciati lavori di Anas alle barriere fonoassorbenti sono iniziati ieri sulla tangenziale Carducci, provocando gravi disagi alla circolazione s ... tvqui.it MODENA, TANGENZIALE CHIUSA FINO AL 5 GIUGNO. TRAFFICO IN TILT NELLA ZONA NORDFoto di archivio Traffico paralizzato tra Sacca e Crocetta, a Modena, per la chiusura della tangenziale tra le uscite 8 (via Finzi) e 6 (Nonantolana) verso Bologna. Il blocco, scattato ieri alle 12.30 ... tvqui.it