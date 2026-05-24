Nuovi interventi di Anas sulla Tangenziale di Foggia e sulla Statale 16 | Accolte le richieste del Comune

Anas ha avviato nuovi interventi sulla Tangenziale di Foggia e sulla Statale 16, dopo aver accolto le richieste del Comune. L’amministrazione locale ha espresso soddisfazione e ringraziamento per questa decisione. I lavori riguardano interventi di manutenzione e miglioramento delle strade. La comunicazione ufficiale non specifica le tempistiche né i dettagli tecnici degli interventi. Nessuna altra informazione è stata fornita riguardo alle modalità di realizzazione o alle eventuali ripercussioni sul traffico.

L’Amministrazione comunale di Foggia esprime apprezzamento e gratitudine nei confronti di Anas S.p.A. per gli ulteriori importanti interventi di manutenzione straordinaria e riqualificazione annunciati lungo la Strada Statale 16 ‘Adriatica’ e la Strada Statale 673 ‘Tangenziale di Foggia’, opere. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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