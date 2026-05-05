Achille Polonara patrimonio dei canestri il saluto della Virtus dopo il ritiro | In bocca al lupo guerriero

Nella serata di ieri, un noto giocatore di basket ha annunciato ufficialmente il ritiro dalla carriera agonistica. La squadra con cui aveva giocato ha pubblicato un messaggio di saluto, augurandogli buona fortuna e definendolo un guerriero. La decisione arriva dopo una lunga carriera caratterizzata da numerosi canestri e riconoscimenti nel settore. La notizia è stata comunicata tramite i canali ufficiali della società sportiva.

Bologna, 5 maggio - Un cerchio che si chiude. Achille Polonara, nella tarda serata di ieri, che annuncia ufficialmente il suo ritiro. E non è un caso, forse, che queste parole, pronunciate con un groppo in gola, arrivino proprio dopo la ‘passerella’ del PalaSerradimigni. Achille un anno fa, di questi tempi, sognava lo scudetto, poi arrivato il maglia Virtus. In estate, dopo il trapianto di midollo, ha scelto Sassari per ripartire. Ma dopo la leucemia mieloide, scoperta durante l’ultima semifinale tricolore, Achille rischia anche di morire. Batte anche il coma, si rialza con una forza d’animo incredibile. E’ torna a sorridere, camminare, correre.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Achille Polonara patrimonio dei canestri, il saluto della Virtus dopo il ritiro: “In bocca al lupo guerriero” Notizie correlate Achille Polonara annuncia il ritiro: “Ci ho provato, ma è ora di dire basta”Achille Polonara mette la parola fine alla sua carriera e lascia per sempre il basket giocato. Leggi anche: Achille Polonara annuncia il ritiro dal basket: “Voglio che mi ricordiate per quello che ero” Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Achille Polonara: una carriera, una crisi e una storia di ritorno indomabile; ?Achille Polonara, l'addio al basket dopo la malattia: Ci ho provato con tutto me stesso. Ricordatemi per quello che ero; Dinamo Sassari retrocede in Serie A2: finisce un ciclo lungo sedici anni; Novak Djokovic 2026: Età, Altezza, Ranking e Successi nel Tennis. Achille Polonara ha detto stop: decisione improvvisa, il campione spiega perchéIl 94 volte Azzurro ha deciso di mettere fine alla sua carriera, raccontando le sue ragioni sui propri profili social. sportal.it Achille Polonara, l'addio al basket dopo la malattia: «Ci ho provato con tutto me stesso. Ricordatemi per quello che ero»Il basket italiano si ferma per rendere omaggio ad Achille Polonara, che ha annunciato la fine della sua carriera agonistica. Dopo aver combattuto contro una leucemia mieloide, un trapianto ... leggo.it Achille Polonara si ritira dal basket: "Non sarò più il giocatore di prima" x.com Achille Polonara lascia il basket giocato: «Ci ho provato ma è ora di dire basta» https://www.cronacheancona.it/2026/05/05/achille-polonara-lascia-il-basket-ci-ho-provato-ma-e-ora-di-dire-basta/605669/ - facebook.com facebook