Marano i ragazzi che giocano a pallacanestro senza canestri | Usiamo l' immaginazione

A Marano, in piazza Libera, i ragazzi giocano a pallacanestro senza canestri, utilizzando l'immaginazione come elemento centrale del gioco. Non ci sono strutture tradizionali, ma i giovani trovano comunque un modo per praticare lo sport, inventando nuove modalità di confronto e divertimento. La scena si svolge in modo spontaneo e quotidiano, con i ragazzi che si riuniscono regolarmente per giocare in questa forma alternativa.

«Per giocare usiamo l'immaginazione». Benvenuti a Marano, in piazza Libera, la piazza dove si gioca a pallacanestro senza canestri. Claudio è uno dei ragazzi che viene abitualmente qui a giocare. Accetta di raccontare quel che accade in questa piazza dove lo sport riesce a sconfiggere anche il degrado. Il giovane cestista di Marano ha rilanciato l'appello Social nel quale si mostravano le immagini dei ragazzi che giocavano in questo campetto sgangherato. Spiega con entusiasmo di aver ricevuto messaggi dal campione di pallacanestro Andrea Bargnani e dalla conduttrice televisiva Geppi Cucciari. Racconta di aver risposto loro che non bastano i cesti per restituire dignità a quel posto e lancia un appello ai suoi coetanei: «Non distruggete il bello, assieme possiamo rendere migliore il nostro quartiere e la nostra vita». 🔗 Leggi su Ilmattino.it

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Marano, i ragazzi che giocano a basket senza canestri: «Usiamo l'immaginazione»

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