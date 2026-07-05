Un camion della nettezza urbana è stato utilizzato come ariete per entrare in un centro commerciale. La società di gestione ha comunicato ai residenti che alcuni mezzi sono stati rubati, creando potenziali disagi nella raccolta dei rifiuti. In passato, sono stati segnalati altri furti di veicoli, come automobili e camion, utilizzati per isolare aree prima di compiere furti in negozi o centri commerciali, che poi vengono abbandonati nel giro di pochi minuti.

Prima rubano camion o automobili per isolare la zona. Poi assaltano un centro commerciale o un negozio e spariscono con il bottino nel giro di pochi minuti. Non è il copione di un film d’azione, ma quanto accade da circa un anno in provincia di Padova, preso di mira da una o più bande specializzate nelle spaccate con mezzi usati come ariete. L’ultimo episodio si è verificato nella notte tra venerdì e sabato a Camposampiero, con modalità che ricordano da vicino il tentato blitz di appena due settimane fa ai danni della Zaramella Argenti di Villafranca Padovana. Anche in quell’occasione i malviventi avevano infatti bloccato la strada con camion rubati per assicurarsi una via di fuga. 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it

© Corrieredelveneto.corriere.it - Camion della nettezza urbana usati come arieti nel centro commerciale, la società avvisa i residenti: «Rubati i nostri mezzi, possibili disagi nella raccolta dei rifiuti»

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