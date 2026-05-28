Sciopero generale possibili disagi nella raccolta dei rifiuti

Venerdì 29 maggio potrebbero verificarsi disagi nella raccolta dei rifiuti in 65 Comuni delle province di Firenze, Prato e Pistoia. Lo sciopero generale coinvolge i servizi ambientali gestiti da Plures Alia, con possibili interruzioni o ritardi nelle operazioni di raccolta. La decisione di fermarsi riguarda il settore dei servizi pubblici e si prevede che le attività possano subire sospensioni temporanee durante la giornata. Nessuna informazione sulla durata esatta dello sciopero o sui tempi di ripresa.

Possibili disagi venerdì 29 maggio per i servizi ambientali nei 65 Comuni delle province di Firenze, Prato e Pistoia gestiti da Plures Alia. Le organizzazioni sindacali CUB, ADL Varese, SGB, SI Cobas e USI CIT hanno proclamato uno sciopero generale di tutti i dipendenti per l’intera giornata.La. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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Sciopero Aset: possibili disagi nella raccolta dei rifiuti il 10 dicembre

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