Nei primi sei mesi del 2026, gli sbarchi di migranti sono diminuiti di oltre il 52% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, secondo i dati del Viminale. Nel frattempo, gli arrivi turistici sono aumentati di circa il 4,5%, con un incremento principalmente di visitatori stranieri. Questa inversione di tendenza indica un calo delle persone che arrivano via mare e un aumento di chi sceglie di visitare il paese come turista. I numeri riflettono un cambiamento nelle modalità di ingresso e nelle provenienze dei visitatori.

C’è un dato che racconta meglio di ogni slogan il cambio di rotta impresso dal governo Meloni, in questi primi sei mesi del 2026. Gli sbarchi di migranti sono crollati di oltre il 52% rispetto allo scorso anno, mentre gli arrivi turistici continuano a crescere (circa il 4,5% in più), trainati soprattutto dai visitatori stranieri. Le statistiche del Viminale restituiscono così l’immagine di un Paese che registra meno immigrazione irregolare e più vacanzieri, con il turismo che si conferma uno dei motori dell’economia nazionale. Da una parte il cruscotto statistico del Dipartimento della Pubblica Sicurezza certifica il drastico ridimensionamento degli sbarchi: 14. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Cambio di rotta: sbarcano più turisti e meno immigrati, il successo del governo nei numeri del Viminale

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