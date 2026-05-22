I 1000 giorni di Piantedosi sulla rotta balcanica | numeri e dati tutto quello che il Viminale non dice

Da oltre 940 giorni, il regime di Schengen tra Slovenia e Italia è sospeso, un dato che ha un impatto diretto sui controlli tra i due paesi. In questo periodo, sono stati registrati numeri e statistiche che il Viminale ha raramente commentato in modo dettagliato, lasciando spazio a interpretazioni. Matteo Piantedosi, ministro dell’interno, ha mantenuto una posizione stabile sulle politiche adottate in materia di gestione dei confini e immigrazione, senza fornire molte spiegazioni sui risultati concreti di queste azioni.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui