I 1000 giorni di Piantedosi sulla rotta balcanica | numeri e dati tutto quello che il Viminale non dice
Da oltre 940 giorni, il regime di Schengen tra Slovenia e Italia è sospeso, un dato che ha un impatto diretto sui controlli tra i due paesi. In questo periodo, sono stati registrati numeri e statistiche che il Viminale ha raramente commentato in modo dettagliato, lasciando spazio a interpretazioni. Matteo Piantedosi, ministro dell’interno, ha mantenuto una posizione stabile sulle politiche adottate in materia di gestione dei confini e immigrazione, senza fornire molte spiegazioni sui risultati concreti di queste azioni.
I dati non mentono mai, ma vanno sempre interpretati. Dalla sospensione del regime di Schengen tra Slovenia e Italia sono passati oltre 940 giorni e la sensazione, basata soprattutto sulla posizione del governo Meloni e del titolare del Viminale, Matteo Piantedosi, è che i controlli tra Stati. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
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