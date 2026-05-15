Migranti ok dal Consiglio d' Europa a espulsioni più facili | Cambio di rotta grazie al governo Meloni

Il Consiglio d'Europa ha approvato una modifica che rende più agevoli le procedure di espulsione dei migranti, segnando un cambiamento rispetto alle precedenti posizioni. La decisione è stata presa dopo una discussione tra i 46 Stati membri, che hanno concordato un nuovo quadro normativo in materia. La decisione arriva dopo le iniziative del governo italiano, che ha promosso questa linea più rigida sulle espulsioni. La modifica normativa riguarda le modalità e i tempi di rimpatrio dei migranti irregolari.

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