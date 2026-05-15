Migranti ok dal Consiglio d' Europa a espulsioni più facili | Cambio di rotta grazie al governo Meloni
Il Consiglio d'Europa ha approvato una modifica che rende più agevoli le procedure di espulsione dei migranti, segnando un cambiamento rispetto alle precedenti posizioni. La decisione è stata presa dopo una discussione tra i 46 Stati membri, che hanno concordato un nuovo quadro normativo in materia. La decisione arriva dopo le iniziative del governo italiano, che ha promosso questa linea più rigida sulle espulsioni. La modifica normativa riguarda le modalità e i tempi di rimpatrio dei migranti irregolari.
La linea italiana sui migranti passa anche al Consiglio d’Europa: i 46 Stati membri si sono accordati su un testo sollecitato dalla maggioranza dei Paesi, tra i quali l’Italia e il Regno Unito, che auspicavano espulsioni più semplici per gli stranieri condannati, senza il rischio di incorrere in sanzioni per la violazione dei diritti umani. Si chiedeva che la Corte europea dei diritti dell'uomo modificasse la propria interpretazione dei testi in modo meno favorevole ai diritti degli stranieri: è già successo che la Corte di Strasburgo decidesse che le espulsioni violavano il diritto alla vita familiare degli stranieri condannati, tagliandoli dalla loro famiglia, o rischiavano di esporli a trattamenti degradanti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Migranti, il Consiglio europeo trova l'accordo sui Paesi terzi sicuri. Cosa succede ora in Albania
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