Caldo record il nostro mare ribolle | Gli eventi estremi sono difficili da prevedere

Il Mediterraneo sta raggiungendo temperature record, con il Mar Ligure tra le zone più calde d’Europa. Le alte temperature stanno causando un aumento delle temperature dell’acqua e creando condizioni di mare molto calde. Gli esperti segnalano che eventi estremi legati al clima sono difficili da prevedere e monitorare. La regione si trova di fronte a un incremento di calore che influenza l’ambiente marino e le condizioni climatiche locali.

Il Mediterraneo si sta trasformando in un gigantesco serbatoio di energia. E la Toscana si affaccia sul Mar Ligure che a sua volta è uno dei tratti di mare oggi più caldi d’Europa. Per questo è sempre più esposta agli effetti di un cambiamento climatico che non è più un’ipotesi futura, ma una realtà con cui fare i conti adesso. Lo dicono i dati scientifici e lo conferma Bernardo Gozzini, amministratore unico del Consorzio Lamma, che nella sua analisi parte dai numeri resi noti nei giorni scorsi da Copernicus, il programma europeo di osservazione e monitoraggio della Terra: «Questi dati ci dicono in modo chiaro come in particolare l’area compresa fra Francia, Corsica, Liguria e Toscana segni temperature dell’acqua di 4-5 gradi sopra la media del periodo. 🔗 Leggi su Corrierefiorentino.corriere.it

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