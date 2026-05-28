Le temperature record in Europa occidentale sono causate da una particolare configurazione atmosferica, ma il riscaldamento globale contribuisce ad aumentare la frequenza e la forza di questi eventi estremi. La combinazione di fattori naturali e umani rende più probabili episodi di caldo intenso e precoce rispetto al passato. L’aumento delle temperature sta modificando le regole degli eventi climatici estremi, portando a condizioni più estreme e persistenti.

Roma - Le temperature eccezionali in Europa occidentale nascono da una configurazione atmosferica favorevole, ma il riscaldamento globale aumenta probabilità, intensità e precocità degli episodi. L’Europa occidentale sta attraversando una fase di caldo eccezionale, con valori molto elevati per il periodo e numerosi record locali registrati tra Spagna, Francia e Regno Unito. Un quadro che, negli ultimi anni, si presenta con crescente frequenza anche fuori dai mesi tradizionalmente più caldi. La domanda centrale resta una: quanto incide il cambiamento climatico su eventi di questo tipo? La risposta richiede una distinzione. L’ondata attuale nasce da una precisa configurazione meteorologica: un promontorio subtropicale, aria molto calda in quota, forte soleggiamento e compressione dell’aria verso il suolo. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

© Abruzzo24ore.tv - Caldo record in Europa, il clima cambia le regole degli eventi estremi

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