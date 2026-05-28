Caldo record in Europa il clima cambia le regole degli eventi estremi
Le temperature record in Europa occidentale sono causate da una particolare configurazione atmosferica, ma il riscaldamento globale contribuisce ad aumentare la frequenza e la forza di questi eventi estremi. La combinazione di fattori naturali e umani rende più probabili episodi di caldo intenso e precoce rispetto al passato. L’aumento delle temperature sta modificando le regole degli eventi climatici estremi, portando a condizioni più estreme e persistenti.
Roma - Le temperature eccezionali in Europa occidentale nascono da una configurazione atmosferica favorevole, ma il riscaldamento globale aumenta probabilità, intensità e precocità degli episodi. L’Europa occidentale sta attraversando una fase di caldo eccezionale, con valori molto elevati per il periodo e numerosi record locali registrati tra Spagna, Francia e Regno Unito. Un quadro che, negli ultimi anni, si presenta con crescente frequenza anche fuori dai mesi tradizionalmente più caldi. La domanda centrale resta una: quanto incide il cambiamento climatico su eventi di questo tipo? La risposta richiede una distinzione. L’ondata attuale nasce da una precisa configurazione meteorologica: un promontorio subtropicale, aria molto calda in quota, forte soleggiamento e compressione dell’aria verso il suolo. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv
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