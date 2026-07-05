Le sedi della Croce rossa nel basso Varesotto registrano temperature elevate, causando disagio tra i dipendenti. Sindacati e l’ente sono coinvolti in un confronto acceso riguardo alle condizioni di lavoro e alle modalità di gestione. La disputa si è intensificata, evidenziando tensioni tra le parti. La situazione resta sotto osservazione mentre si cercano soluzioni per affrontare le problematiche emerse.

Il termometro istituzionale segna temperature elevate nel basso Varesotto, dando vita a un confronto acceso che supera i confini del semplice disagio stagionale. Al centro della vicenda ci sono le condizioni di lavoro nelle sedi della Croce Rossa di Gallarate e della distaccata di Somma Lombardo, un caso “particolare” esploso dopo la diffida formale presentata dalla Fp Cgil territoriale. Il sindacato ha tracciato un quadro di forte criticità, parlando di picchi termici insostenibili fin dalle prime ore del mattino e contestando, in particolare, l’inaccessibilità dell’unico locale refrigerato nella struttura sommese. La replica dei vertici dell’ente non si è fatta attendere, tratteggiando uno scenario sensibilmente diverso. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Caldo nelle sedi della Croce rossa. Braccio di ferro sindacati-ente

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