Antipasto di America’s Cup! Che braccio di ferro tra Luna Rossa e New Zealand arrivo in volata a Cagliari

Notizia in breve

Luna Rossa e Team New Zealand hanno concluso la prima giornata di regate con una vittoria ciascuno, in una sfida che si decide all’ultimo minuto. Le due imbarcazioni si sono alternate al comando durante le prove, con un finale in volata a Cagliari. La competizione rappresenta l’inizio della serie di regate dell’America’s Cup. La regata si è svolta con condizioni di vento variabili, influenzando le strategie delle squadre.