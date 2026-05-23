Antipasto di America’s Cup! Che braccio di ferro tra Luna Rossa e New Zealand arrivo in volata a Cagliari
Luna Rossa e Team New Zealand hanno concluso la prima giornata di regate con una vittoria ciascuno, in una sfida che si decide all’ultimo minuto. Le due imbarcazioni si sono alternate al comando durante le prove, con un finale in volata a Cagliari. La competizione rappresenta l’inizio della serie di regate dell’America’s Cup. La regata si è svolta con condizioni di vento variabili, influenzando le strategie delle squadre.
Luna Rossa ha ingaggiato uno spettacolare braccio di ferro con Team New Zealand in apertura della seconda giornata delle regate preliminari della America’s Cup: nelle acque del Golfo degli Angeli a Cagliari è andato in scena un antipasto di quello che vedremo nell’estate del 2027 a Napoli, quando si disputerà la competizione sportiva più antica del mondo? Da una parte l’equipaggio con al timone Peter Burling (vincitore delle ultime tre edizioni con i Kiwi) e Ruggero Tita (due volte Campione Olimpico di Nacra 17), dall’altra il sodalizio guidato dal fuoriclasse australiano Nathan Outteridge e Seb Menzies (Campione del Mondo 49er). I detentori... 🔗 Leggi su Oasport.it
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