New Zealand vince il braccio di ferro con Luna Rossa Gradoni e Porro si replicano contro Burling Tita

Durante le regate preliminari della America's Cup nel Golfo degli Angeli a Cagliari, il team neozelandese ha ottenuto la vittoria nella seconda prova. Le condizioni di vento, che raggiungevano circa 18 nodi, hanno messo a dura prova tutti gli equipaggi coinvolti. Tra le sfide in acqua, le barche di Luna Rossa, Gradoni e Porro si sono confrontate con Burling e Tita, con quest’ultimi che si sono ripetuti nel confronto contro gli avversari. Le prove si sono svolte con un vento sostenuto e condizioni di mare movimentate.

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Team New Zealand ha vinto la seconda prova nell’ambito delle regate preliminari della America’s Cup, incominciate oggi nelle acque del Golfo degli Angeli a Cagliari, solcate da un vento che soffiava a circa 18 nodi e che ha messo a dura prova tutti gli equipaggi. I detentori della Vecchia Brocca si sono ampiamente riscattati rispetto a una prestazione sottotono offerta a inizio pomeriggio, riuscendo a mettere il naso davanti alla concorrenza grazie a una prova di estrema solidità che ha piegato la resistenza dei due scafi di Luna Rossa. Nathan Outerridge e compagni si sono resi protagonisti di una bella partenza con mura a sinistra, riuscendo a prendere il comando delle operazioni nel corso del primo lato di bolina e costringendo i padroni di casa all’inseguimento. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - New Zealand vince il braccio di ferro con Luna Rossa, Gradoni e Porro si replicano contro Burling/Tita ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video The Hand in the Dark by Arthur J. Rees | Gothic Mystery Audiobook Sullo stesso argomento Luna Rossa vince la prima regata preliminare a Cagliari: show da fenomeno di Marco Gradoni, Tita/Burling rischiano di cappottarsi!Luna Rossa ha iniziato con il sorriso il fine settimana riservato alle prime regate preliminari della America’s Cup, vincendo in maniera brillante la... Luna Rossa rischia la scuffia a Cagliari! Manovra azzardata di Tita-Burling per inseguire GradoniGrandissimo rischio per Luna Rossa durante la prima regata preliminari di America’s Cup nelle acque del Golfo degli Angeli a Cagliari. Match Thread: 2nd unofficial ODI - New Zealand A Women vs Sri Lanka A Women reddit