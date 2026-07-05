Calciomercato Napoli colpo a sorpresa di Manna? Può arrivare un australiano!

Il Napoli valuta l'acquisto di Lucas Herrington, difensore australiano classe 2007 del Colorado Rapids, come possibile rinforzo dopo l’infortunio di Mario Gila. Herrington si aggiunge ad Andrea Natali e Mbekezeli Mbokazi nelle preferenze del club per rafforzare il reparto difensivo. La trattativa potrebbe rappresentare un colpo a sorpresa nel mercato estivo. Non ci sono ancora conferme ufficiali sull’interesse concreto o sulle trattative in corso.

Lucas Herrington del Colorado Rapids entra nel radar del Napoli per la difesa: l’australiano classe 2007 affianca Andrea Natali e Mbekezeli Mbokazi nelle valutazioni di Giovanni Manna per rinforzare il reparto dopo lo stop a Mario Gila. Herrington, Natali e Mbokazi: tre strade per la difesa. La perdita di Mario Gila brucia ancora. Il Milan ha soffiato il difensore spagnolo al Napoli quando la trattativa sembrava conclusa, costringendo Manna a ridisegnare la strategia difensiva. Non si tratta di una ricerca disperata, ma di una valutazione parallela su tre profili che rappresentano tre diverse filosofie di mercato. Herrington arriva dalla MLS, Natali dal Bayer Leverkusen, Mbokazi dal Chicago Fire: tre continenti, tre livelli diversi di esperienza. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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