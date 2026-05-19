Napoli Manna accelera sul calciomercato | primo colpo in arrivo?

Con l’arrivo della stagione estiva, il Napoli si sta concentrando sulle operazioni di mercato. Giovanni Manna, responsabile delle operazioni sportive, sta lavorando per rinforzare la squadra e sembra aver già messo in cantiere il primo acquisto. La società segue con attenzione le trattative e si prepara a definire i primi accordi nei prossimi giorni, muovendosi con prontezza per assicurarsi i profili desiderati. Le prossime settimane saranno decisive per conoscere i dettagli delle mosse in programma.

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Con l’arrivo dell’estate, il Napoli è molto attento al mercato. Giovanni Manna non sta perdendo tempo, anzi tutt’altro. Il Direttore Sportivo ha puntato un esterno da affiancare al capitano sulla fascia destra. Il suo nome è Anan Khalaili. L’attaccante dell’Union Saint-Gilloise, nell’ultima parte della stagione, ha colpito tutti con le sue prestazioni durante i match di Champions League. I suoi tre gol in sole 8 presenze non sono affatto passati inosservati. Il Napoli non vuole farsi scappare il calciatore ventunenne. Manna in men che non si dica si è messo in contatto sia con gli agenti dell’israeliano che con il team belga. L’Union, stando a quanto rivelato dal “Corriere dello Sport” è disposta a cedere il giovane esterno a non meno di 20 milioni. 🔗 Leggi su Dailynews24.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Il Napoli sta per chiudere il PRIMO COLPO per la prossima stagione… e arriva dal Belgio! Sullo stesso argomento Leggi anche: Napoli, Manna accelera sul calciomercato: trattative avviate Mercato Napoli, Manna accelera per il colpo in Portogallo: le ultimeRichard Rios rappresenta il primo grande obiettivo del mercato estivo partenopeo: il centrocampista brasiliano del Benfica e il nome su cui il... GdS: Napoli-Khalaili: intesa sul contratto, Manna accelera napolijournal.com/2026/05/15/gds… #khalaili #napoli x.com Khalaili-Napoli, Manna accelera: Premier League vigileForzAzzurri.net - Khalaili-Napoli, Manna accelera: Premier League vigile Il Napoli vuole muoversi in anticipo per rinforzare la fascia destra. Il primo nome nella lista ... forzazzurri.net Anain Khalaili può essere il primo colpo. Manna lavora per chiudereIl Napoli vuole chiudere per Anan Khalaili, si tratta di un esterno che potrebbe rappresentare la vera alternativa a Di Lorenzo e Politano sulla fascia destra. areanapoli.it