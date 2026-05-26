Il Napoli sta pianificando un acquisto in Argentina, con l’obiettivo di portare un giovane talento sudamericano in rosa. La trattativa è in fase avanzata e potrebbe concretizzarsi a breve. La società sta valutando i dettagli dell’accordo, mentre il mercato si concentra sulle operazioni estive. La questione dell’allenatore resta aperta, ma il club prosegue con le mosse di mercato. Nessuna comunicazione ufficiale è stata ancora rilasciata riguardo all’identità del giocatore o ai termini dell’affare.

Mentre il dibattito sul nuovo allenatore tiene banco, il Napoli lavora sottotraccia sul mercato e starebbe per mettere a segno il primo colpo dell’estate. Il nome che circola con insistenza è quello di Exequiel Zeballos, attaccante argentino di proprietà del Boca Juniors, uno dei profili offensivi più seguiti e apprezzati in Sudamerica. Napoli, occhi su Zeballos: può essere lui il primo rinforzo. Ala di ruolo che può giocare su entrambe le fasce, Zeballos ha conquistato il direttore sportivo Giovanni Manna, che secondo Kiss Kiss Napoli sarebbe pronto a chiudere la trattativa con il Boca Juniors, anticipando la concorrenza per assicurarsi uno dei profili più interessanti del calcio sudamericano. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli, colpo a sorpresa in Argentina: Manna prepara l’assalto al talento sudamericano

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Khalaili nel mirino del Napoli: Manna prepara il colpoIl Napoli sta pianificando un trasferimento per il giocatore Khalaili, con un possibile acquisto in vista.

Khalaili-Napoli, Manna lavora al talento israelianoIl Napoli sta portando avanti operazioni di mercato focalizzate su giovani talenti, tra cui un giocatore israeliano.

Temi più discussi: Nuovo allenatore Napoli, scatto Italiano: restano in piedi anche altre opzioni; Stylo24 lo aveva anticipato un mese fa: Conte lascia il Napoli; Germani: oggi contro Napoli serve benzina nel motore; Ultima di Conte, I probabili sostituti.

#Napoli , idea Laurent #Blanc : #DeLaurentiis sogna il colpo a sorpresa #europacalcio x.com

CORRIERE DELLA SERA - Napoli, possibile sorpresa in panchina, l'asso nella manicaIl Corriere della Sera fa il punto sulla scelta del successore di Antonio Conte sulla panchina del Napoli: C’è De Laurentiis allo stadio nel giorno del suo 76esimo compleanno: lascia andar via l’alle ... napolimagazine.com

Napoli, idea Laurent Blanc: De Laurentiis sogna il colpo a sorpresaLaurent Blanc possibile sorpresa per il Napoli: De Laurentiis pensa all’ex azzurro per il centenario del club dopo Conte. europacalcio.it