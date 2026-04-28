Calciomercato Milan Gila nome caldo per la difesa ma la strada è in salita | Lotito ostacolo principale

Nel calciomercato del Milan, Mario Gila è il nome più ricorrente per rinforzare la difesa nella prossima stagione. Tuttavia, ci sono ostacoli da superare, tra cui la resistenza di un dirigente che non ha ancora dato il via libera alla cessione. La trattativa resta in salita e il club rossonero continua a monitorare la situazione. La decisione finale dipenderà anche dalla volontà del calciatore e dalle offerte volte a convincere la proprietà.

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