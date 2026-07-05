Calciomercato Milan De Zerbi chiama Leao | la situazione

Il Tottenham ha contattato Rafael Leao, uno dei giocatori chiave del Milan, con l’intenzione di acquisirlo durante il calciomercato estivo. La trattativa si concentra sulla possibilità che l’attaccante lasci la squadra italiana per passare alla formazione londinese, guidata dall’allenatore Roberto De Zerbi. Leao, che è nel mirino di diversi club inglesi, potrebbe trasferirsi in Premier League, con il Tottenham che ha avviato i contatti ufficiali.

Una vera e propria bomba scuote l'estate rossonera. Rafael Leao, una delle stelle del M i lan, potrebbe clamorosamente sbarcare in Premier League. Non all'Arsenal o Manchester United, club che lo seguono e stimano ormai da diverso tempo, ma alla corte del nuovo Tottenham di Roberto De Zerbi. L'indiscrezione shock, infatti, arriva proprio dall'Inghilterra. Milan, Leao verso la Premier League. Secondo quanto riferito da TEAMtalk, i contatti sono stati già avviati e, soprattutto, sono entrati nel vivo. Gli Spurs hanno iniziato a tessere la tela parlando con l'entourage del calciatore portoghese, capitanato da Jorge Mendes. La novità maggiore,... 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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