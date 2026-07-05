Il Tottenham ha avviato contatti con l'agente di Rafa Leao, con un'apertura ufficiale. Sullo sfondo, ci sono anche i discorsi con il Barcellona. Dopo il trasferimento di Tonali, le trattative per il portoghese sono in fase avanzata. Nonostante l'arrivo di un nuovo allenatore al Milan, il club sembra orientato a cedere l’attaccante. Leao non ha ancora sottoscritto un rinnovo e le trattative con gli inglesi e i catalani proseguono.

Nonostante l'arrivo di Ruben Amorim sulla panchina del Milan e qualche recente segnale di riavvicinamento, la storia d'amore tra Rafa Leao e il club rossonero è giunta ai titoli di coda. Il nuovo tecnico portoghese ha cercato un contatto diretto con l'attaccante per valutare una sua eventuale permanenza, ma l'incontro avvenuto in settimana tra la nuova dirigenza del Diavolo e l'entourage del classe '99 ha confermato la reciproca intenzione di dirsi addio e così dopo 7 anni a Milano, la separazione entro l'estate sembra ormai una certezza., Finora Arsenal, Manchester United, oltre a qualche club della Saudi... 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Dopo Tonali il Tottenham piomba su Leao, contatti e apertura. Sullo sfondo c’è anche il Barça

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