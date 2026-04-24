Calciomercato Juventus nuovo innesto a centrocampo | spunta il nome di Jashari

La Juventus sta sondando il mercato per rinforzare il reparto centrocampo e avrebbe messo nel mirino il giocatore del Milan, attualmente poco impiegato. La società bianconera sembra interessata a un possibile trasferimento, mentre il calciatore sta cercando nuove opportunità. La trattativa non è ancora ufficiale, ma il nome di Jashari circola tra le possibili opzioni per la prossima finestra di mercato.

La Juventus mette gli occhi su Ardon Jashari, attuale centrocampista del Milan, che sta trovando poco spazio nella rosa di Allegri. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, la dirigenza bianconera sarebbe in cerca di un uomo turnover da alternare con Locatelli e il mediano rossonero sembra essere il nome più caldo. Poca continuità al Milan, alla Juve potrebbe rinascere. Il tecnico bianconero Luciano Spalletti, fresco di rinnovo fino al 2028, pensa già a mettere in piedi la rosa per la prossima stagione. L’obiettivo principale è creare una formazione che possa concretamente lottare per lo scudetto, con nomi di qualità, ma anche una panchina da cui attingere senza abbassare il livello della squadra.🔗 Leggi su Stilejuventus.com © Stilejuventus.com - Calciomercato Juventus, nuovo innesto a centrocampo: spunta il nome di Jashari Notizie correlate Calciomercato Milan, nuovo arrivo a centrocampo? Spunta l’ipotesi DoumbiaMancano solamente 5 giornate alla fine del campionato: il 24 maggio tutti gli appassionati della Serie A scopriranno in quale posizione si sarà... Leggi anche: Calciomercato Inter: nome nuovo come alternativa a Manu Koné. Dirigenza pronto a ‘sacrificare’ questi giocatori per il super colpo a centrocampo Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Inter, Marotta fa un colpo in casa della Juventus: arriva Sbravati per il settore giovanile; L'agente di Lewandowski in arrivo in Italia: incontro con Comolli, sull'attaccante c'è anche il Milan; Mouzakitis, il calciomercato Juve si accende: Chiellini con l'agente del Golden Boy. E l'idolo...; L'agente di Lewandowski in Italia: è duello Juve-Milan. Inter: tutto su Palestra. Calciomercato Juventus News | Offerta per Lewandowski, ma Spalletti ha un’altra idea (oggi 23 aprile 2026)Calciomercato Juventus News: non è detto che Luciano Spalletti autorizzi l'operazione Lewandowski, ecco le possibili idee dell'allenatore. ilsussidiario.net Juventus, gli agenti di Stones a Torino: il giocatore si è propostoAltro nome per la difesa bianconera. Negli ultimi giorni sono stati avvistati gli agenti di John Stones, in cerca di una nuova esperienza. juvenews.eu