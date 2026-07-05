Una donna di circa 80 anni è stata trovata a terra nel suo appartamento al quinto piano, incapace di rispondere ai familiari e di aprire la porta. La sala operativa ha inviato una squadra con un’autoscala, intervenendo dopo che la donna era caduta e non si riusciva a contattarla. Nessun altro dettaglio sulle cause della caduta o sulle condizioni di salute della donna.

Tempo di lettura: < 1 minuto La Sala Operativa ha inviato sul posto una squadra della sede centrale di via Zigarelli, supportata da un’autoscala, poiché una donna di circa 80 anni, caduta all’interno della propria abitazione situata al quinto piano di un edificio, non era più in grado di rialzarsi né di aprire la porta d’ingresso ai familiari. Giunti sul posto e impossibilitati ad accedere all’appartamento, i Vigili del Fuoco hanno raggiunto l’abitazione utilizzando l’autoscala e sono entrati dal balcone. Una volta all’interno, hanno rassicurato la donna e aperto la porta d’ingresso, consentendo l’accesso ai familiari e al personale sanitario. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Cade in casa e non risponde ai familiari: 80enne salvata

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LA CASA DELLA NONNA DI GIORGIA È STATA COLPITA DA UN URAGANO DEVASTANTE PARTIAMO PER VEDERE COME STA

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