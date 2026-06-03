Bloccata in casa per un problema neurologico | 80enne salvata a Faiano
Un'anziana di 80 anni è stata soccorsa e portata in ospedale a Faiano dopo aver trascorso due giorni in casa, bloccata a causa di un problema neurologico improvviso. La donna è stata trovata dai soccorritori dopo che non rispondeva alle chiamate dei familiari. L’intervento è stato effettuato con l’ausilio dei vigili del fuoco e del personale sanitario. La donna è stata trasportata in condizioni non specificate in ospedale per le cure del caso.
Un'anziana di 80 anni è stata soccorsa e trasportata in ospedale a Faiano dopo essere rimasta bloccata in casa per due giorni a seguito di un improvviso problema neurologico. A far scattare le operazioni di salvataggio in un'abitazione di via Carso è stato il fratello della donna, allarmato dal. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
SIN WEBINAR | Disturbi Neurologici funzionali (ST. 05 - EP. 02)
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