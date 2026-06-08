Maltrattamenti ai danni del padre ultra 80enne | faentino allontanato da casa con braccialetto elettronico
Un uomo di Faenza, accusato di aver maltrattato il padre ultra 80enne, è stato allontanato dalla sua abitazione con il divieto di avvicinarsi alla famiglia. L'ordinanza è stata emessa in seguito a una serie di comportamenti violenti che si sarebbero protratti nel tempo. L’uomo è stato sottoposto a controllo tramite braccialetto elettronico. Le indagini sono in corso per accertare la dinamica dei fatti.
Non si sarebbe trattato di un singolo episodio, ma di una serie di comportamenti violenti che ormai andavano avanti da tempo. Nel pomeriggio di sabato, a Faenza, un 44enne del luogo è stato allontanato dalla casa familiare con l'applicazione del divieto di avvicinamento con l'accusa di. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
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