Maltrattamenti ai danni del padre ultra 80enne | faentino allontanato da casa con braccialetto elettronico

Notizia in breve

Un uomo di Faenza, accusato di aver maltrattato il padre ultra 80enne, è stato allontanato dalla sua abitazione con il divieto di avvicinarsi alla famiglia. L'ordinanza è stata emessa in seguito a una serie di comportamenti violenti che si sarebbero protratti nel tempo. L’uomo è stato sottoposto a controllo tramite braccialetto elettronico. Le indagini sono in corso per accertare la dinamica dei fatti.