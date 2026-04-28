Cadavere di una giovane donna trovato nel Pavese | indagini in corso

Da dayitalianews.com 28 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un corpo senza vita di una giovane donna è stato rinvenuto in un campo nel territorio di Cecima, nell’Oltrepò Pavese, in provincia di Pavia. La scoperta è avvenuta di recente e le autorità stanno procedendo con le indagini per chiarire le circostanze del decesso. Al momento, non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulla vicenda.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Il ritrovamento in un campo a Cecima. Il corpo senza vita di una ragazza è stato scoperto in un campo nel territorio di Cecima, in provincia di Pavia, nell’area dell’Oltrepò Pavese. A segnalare la presenza del cadavere è stato un passante, che ha notato il corpo emergere dall’erba in fondo a una scarpata, dando immediatamente l’allarme. Intervento delle autorità. Sul luogo del ritrovamento sono arrivati i carabinieri, insieme al medico legale, per avviare i primi accertamenti. Le indagini sono tuttora in corso e nessuna pista viene esclusa, inclusa quella dell’omicidio. Identità della vittima ancora da confermare. Le generalità ufficiali non sono state ancora rese note.🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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