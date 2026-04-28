Cadavere di una giovane donna trovato nel Pavese | indagini in corso

Un corpo senza vita di una giovane donna è stato rinvenuto in un campo nel territorio di Cecima, nell’Oltrepò Pavese, in provincia di Pavia. La scoperta è avvenuta di recente e le autorità stanno procedendo con le indagini per chiarire le circostanze del decesso. Al momento, non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulla vicenda.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Il ritrovamento in un campo a Cecima. Il corpo senza vita di una ragazza è stato scoperto in un campo nel territorio di Cecima, in provincia di Pavia, nell’area dell’Oltrepò Pavese. A segnalare la presenza del cadavere è stato un passante, che ha notato il corpo emergere dall’erba in fondo a una scarpata, dando immediatamente l’allarme. Intervento delle autorità. Sul luogo del ritrovamento sono arrivati i carabinieri, insieme al medico legale, per avviare i primi accertamenti. Le indagini sono tuttora in corso e nessuna pista viene esclusa, inclusa quella dell’omicidio. Identità della vittima ancora da confermare. Le generalità ufficiali non sono state ancora rese note.🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Cadavere di una giovane donna trovato nel Pavese: indagini in corso Notizie correlate Trovato il cadavere di una donna nel Naviglio: indagini in corsoIl cadavere di una donna è stato trovato nel Naviglio Martesana a Cassina de' Pecchi (Milano). Trovato il cadavere di una donna in un pozzo a Roccadaspide: indagini in corsoTragedia in località Volpato Difesa di Roccadaspide: i Vigili del Fuoco hanno recuperato il corpo di una donna di 57 anni in un pozzo profondo circa... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Vincenzo Iannitti trovato morto a Caserta: l’amico 19enne confessa l’omicidio; Cadavere di una ragazza in un campo nel Pavese, nessuna ipotesi esclusa; Neonati sepolti, Chiara Petrolini condannata a 24 anni e tre mesi; Trovato il cadavere di Vincenzo Iannitti, era sparito nel nulla un mese fa. Giallo a Pavia, il cadavere di una 22enne ritrovato in un campoIl corpo scoperto in fondo a una scarpata nell’Oltrepò. La giovane era scomparsa da giorni. Indagini dei carabinieri, nessuna ipotesi esclusa ... affaritaliani.it Pavia, cadavere di una ragazza trovato in un campo nell'Oltrepò Pavese: indagini in corsoLeggi su Sky TG24 l'articolo Pavia, cadavere di una ragazza trovato in un campo nell'Oltrepò Pavese: indagini in corso ... tg24.sky.it Indagini in corso a Cecima, nel pavese: ritrovato il cadavere di una 22enne Al momento non viene esclusa nessuna ipotesi, compresa quella dell'omicidio - facebook.com facebook Roma, cadavere di un uomo trovato in un sottopassaggio ift.tt/DMq5mNB x.com