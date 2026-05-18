Giallo a Rivergaro | trovato il cadavere di una donna nel Trebbia
Nella tarda mattinata di lunedì 18 maggio, nel fiume Trebbia, vicino a Rivergaro, è stato rinvenuto il corpo senza vita di una donna. Inizialmente si pensava si trattasse di un uomo, ma gli accertamenti successivi hanno confermato la presenza di una donna. La scoperta ha attirato l’attenzione delle forze dell’ordine, che hanno avviato le indagini per capire le circostanze del decesso. La zona è stata isolata e sono in corso gli approfondimenti per chiarire la dinamica dell’accaduto.
Il cadavere di una donna (e non di un uomo, come si credeva inizialmente) è stato trovato in Trebbia vicino a Rivergaro nella tarda mattinata di lunedì 18 maggio. Si tratta di una donna, non ancora identificata, che pare presentasse una ferita alla testa. A trovarla e a chiamare i soccorsi è. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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