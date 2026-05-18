Giallo a Rivergaro | trovato il cadavere di una donna nel Trebbia

Nella tarda mattinata di lunedì 18 maggio, nel fiume Trebbia, vicino a Rivergaro, è stato rinvenuto il corpo senza vita di una donna. Inizialmente si pensava si trattasse di un uomo, ma gli accertamenti successivi hanno confermato la presenza di una donna. La scoperta ha attirato l’attenzione delle forze dell’ordine, che hanno avviato le indagini per capire le circostanze del decesso. La zona è stata isolata e sono in corso gli approfondimenti per chiarire la dinamica dell’accaduto.

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