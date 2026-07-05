Nel primo giorno dei saldi estivi si registra un aumento del 3% rispetto allo scorso anno. Lo comunica il presidente di Federazione Moda Italia-Confcommercio, sottolineando una partenza positiva per la stagione. Non sono stati indicati dettagli su quali settori abbiano contribuito maggiormente all'incremento o su eventuali variazioni territoriali. La crescita si riferisce esclusivamente ai dati di vendita del primo giorno rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

ROMA – “Parte con il piede giusto la stagione dei saldi estivi – dichiara il presidente di Federazione Moda Italia-Confcommercio, Giulio Felloni – con un incremento medio del 3% sul primo giorno dei saldi estivi dell’anno scorso. Le prime rilevazioni confermano le proiezioni della vigilia e restituiscono un quadro incoraggiante per il commercio di moda: i consumatori hanno risposto positivamente, tornando nei negozi alla ricerca di qualità, stile e convenienza”. “Quest’anno – prosegue Felloni – abbiamo assistito a una politica degli sconti più equilibrata, con riduzioni di prezzo differenziate e meno aggressive rispetto al passato. Questo ha... 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Buona la partenza dei saldi, incremento del 3% nel primo giorno rispetto al 2025

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