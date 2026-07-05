"Non si può definire fine stagione se l’estate è appena cominciata". E l’attuale calendario dei saldi rischia "di svuotarne il significato, comprimendo la stagione commerciale proprio nel momento in cui dovrebbe svilupparsi". È il coro unanime dei titolari dei negozi del centro. Pur essendo stato positivo il primo giorno dei saldi, restano dei dubbi sulle date scelte per gli sconti. Eleonora Taddia di Mod lancia una proposta: "Prevediamo i saldi estivi tra il 15 e il 30 agosto. Abbassare i prezzi dei vestiti che sono di moda in questo momento, è un’assurdità. E lo dico anche se c’è già una risposta dalla clientela. I capi che vendiamo adesso sono leggere e ’giusti’ per questa stagione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Febbre da primo giorno in vetrina. Saldi, partenza tra le polemiche. Il coro: "Si facciano a fine stagione"

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