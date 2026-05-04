Infortuni studenti | l’Inail registra oltre 27mila denunce nel primo trimestre con un aumento del 5,6% rispetto al 2025

Nel primo trimestre dell'anno, l'Inail ha ricevuto più di 27.000 denunce di infortuni da parte degli studenti, con un incremento del 5,6% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. I dati evidenziano un trend in crescita nel numero di incidenti segnalati nelle scuole e nelle attività extrascolastiche, riflettendo una maggiore attenzione alle condizioni di sicurezza di alunni e studenti.

I nuovi dati forniti dall’Inail delineano un quadro aggiornato sulla sicurezza degli studenti italiani nei primi tre mesi dell’anno. Le denunce di infortunio complessive hanno raggiunto quota 27.237, registrando un incremento del 5,6% rispetto allo stesso periodo del 2025. Questo monitoraggio costante è frutto dell’estensione della tutela assicurativa a ogni ordine e grado di istruzione. A renderlo noto è l’ANSA. Sul fronte degli eventi più critici, l’istituto segnala tre casi mortali avvenuti entro marzo 2026, un dato in diminuzione rispetto ai cinque decessi registrati nel primo trimestre dell’anno precedente. La distribuzione delle denunce evidenzia una netta prevalenza nelle scuole statali, che assorbono il 95% dei casi totali.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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