Sprint race MotoGp oggi a Le Mans | Martin brucia tutti Bagnaia e Bez sul podio Paura per Marquez La nuova classifica piloti

Nella sprint race della MotoGp a Le Mans, Jorge Martin è partito dalla ottava posizione e ha subito preso il comando, mantenendolo fino alla fine. Bagnaia e Bez sono saliti sul podio, mentre Marquez ha avuto un incidente che ha causato preoccupazioni durante la gara. La classifica piloti è stata aggiornata dopo questa corsa, che ha visto molti cambiamenti nelle posizioni di testa.

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Le Mans (Francia) 9 maggio 2026 - Jorge Martin indovina la partenza perfetta: dalla ottava piazza alla prima in una sola staccata, poi vola e nessuno lo prende più. Il madrileno vince la sprint del Gran Premio di Francia, beffati Pecco Bagnaia e Marco Bezzecchi, secondo e terzo al traguardo, mentre continua il momento no di Marc Marquez. Il catalano cade al penultimo zero e incassa l'ennesimo zero di questo suo avvio di stagione. Accorcia a 6 punti di distacco Martin sul compagno di squadra in classifica iridata, mentre torna a battere un colpo Bagnaia, con un podio sprint incoraggiante. La gara. Tredici giri al limite a caccia dei dodici punti pesantissimi di questa sprint tra i saliscendi e gli stop-go del Bugatti Circuit di Le Mans.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Sprint race MotoGp oggi a Le Mans: Martin brucia tutti, Bagnaia e Bez sul podio. Paura per Marquez. La nuova classifica piloti ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate MotoGp, Bagnaia in pole e secondo nella sprint race a Le Mans. Marquez a terraPecco Bagnaia sorprende tutti e supera il mito Freddie Spencer nella classifica delle pole position di tutti i tempi nella categoria regina del... Martin sorprende nella Sprint MotoGP a Le Mans: Bagnaia 2° e Bezzecchi 3°, caduta con brivido per MarquezJorge Martin vince la Sprint Race del GP di Francia della MotoGP 2026 a Le Mans davanti a Pecco Bagnaia e Marco Bezzecchi. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: MotoGp, oggi qualifiche e gara Sprint del Gp Francia: orari e dove vederle in tv (in chiaro); Quando la MotoGP su TV8 oggi, GP Francia 2026: orari 9 maggio, programma in chiaro, streaming; MotoGP GP Francia, gli orari di qualifiche, sprint e gara al GP Le Mans il 9 e 10 maggio: dove vederle in tv; MotoGP GP Francia, dove vedere la gara di Le Mans: gli orari tv di Sky e TV8, in streaming su Now. Ordine d’arrivo MotoGP, Sprint Race GP Francia 2026: Bezzecchi e Bagnaia sul podio, Mondiale apertissimoOggi si è disputata la Sprint Race del GP di Francia 2026, tappa del Mondiale MotoGP che va in scena sul circuito di Le Mans. I centauri si sono ... oasport.it Martin sorprende nella Sprint MotoGP a Le Mans: Bagnaia 2° e Bezzecchi 3°, caduta con brivido per MarquezJorge Martin vince la Sprint Race del GP di Francia della MotoGP 2026 a Le Mans davanti a Pecco Bagnaia e Marco Bezzecchi ... fanpage.it Lotte Kopecky wins the sprint to take the lead in La Vuelta Femenina 2026, with Anna van der Breggen second and Letizia Paternoster third. Read the full recap and stay updated on the race progress at the link. x.com "NON SO SE HO AVUTO DANNI": Radio Team di Lewis Hamilton dopo aver finito in P7 per la Sprint Race reddit