Un incendio ha interessato un bosco a Sant’Ippolito, nel comune di Vernio. L’incendio si è sviluppato nel pomeriggio e ha richiesto l’intervento di vigili del fuoco, squadre di volontari e della Regione. Il fumo è stato visibile da diverse aree della Val Bisenzio, con le prime immagini condivise sui social network. Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso.

Il fumo ieri pomeriggio era visibile da varie zone della Val Bisenzio e le prime fotografie sono rimbalzate sui social: la zona del rogo era quella di Sant’Ippolito a Vernio. L’allarme al 115 è scattato intorno alle 15,30 e si sono dirette nella frazione di Vernio, in particolare nella località Sucini, 10 squadre della Vab Prato, una dei vigili del fuoco, il CSN di Galceti e altre due unità del sistema antincedio Aib della Regione Toscana. La zona bruciata è quasi tutto bosco, anche se nell’area è presente un noto podere chiamato il Sucini. Il lavoro delle squadre antincendio è durato comunque oltre tre ore per lo spegnimento delle fiamme, poi sono iniziate le operazioni di bonifica del territorio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Brucia il bosco di Sant’Ippolito. Maxi intervento di vigili del fuoco squadre di volontari e Regione

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