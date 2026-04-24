Incendio a Palo del Colle brucia il sottotetto di una casa | tre squadre dei vigili del fuoco sul posto

Nella mattinata di oggi a Palo del Colle, alle 9:30, si è sviluppato un incendio in un’abitazione. Il fuoco ha interessato il sottotetto della casa, richiedendo l’intervento di tre squadre dei vigili del fuoco. Sul posto sono giunte le forze di soccorso per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’edificio. Non sono stati segnalati feriti.

Momenti di apprensione nella mattinata di oggi a Palo del Colle, dove intorno alle 9:30 si è sviluppato un incendio all’interno di un’abitazione.L’allarme ha fatto scattare un intervento massiccio dei vigili del fuoco, giunti sul posto con tre squadre operative, supportate da autoscala e.🔗 Leggi su Baritoday.it Notizie correlate Incendio a Forte dei Marmi, brucia casa in costruzione: più squadre dei vigili del fuoco in azioneForte dei Marmi, 21 marzo 2026 – Grosso incendio a Forte dei Marmi in una abitazione in costruzione in via della Pace 23. Leggi anche: Maxi incendio boschivo: dieci squadre dei vigili del fuoco sul posto Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: A Palo del Colle i tavoli programmatici di Amendolara; Al via il 23 aprile con Pippo Mezzapesa a Palo del Colle Dalla regia ci dicono…Puglia – talk con registi a cura di Antonella Gaeta; Il Poliambulatorio di Palo del Colle intitolato alla memoria del dr. Giuseppe Tricarico; Appalti sospetti nel Tarantino, ai domiciliari l’ex vicesindaco di Torricella: Stesso provvedimento per altri 8 indagati. Obbligo di firma per 7. Palo del Colle, incendio alla Ecogreen Planet: bruciano rifiuti con materiale plasticoBARI – Un principio d'incendio si è verificato questa mattina intorno alle ore 9:15 nel sito di stoccaggio e lavorazione di rifiuti Ecogreen Planet, lungo la SS96, a Palo del Colle. L’allarme è stato ... lagazzettadelmezzogiorno.it Palo del Colle, a fuoco capannone ditta di rifiuti: bruciata area di 3mila mq, Arpa non rileva criticità. Una parte dell'impianto era sequestrataPALO DEL COLLE - Un incendio è divampato intorno all’una della scorsa notte nel capannone della ditta Ecogreen planet Srl che si occupa di rifiuti e che si trova nella zona industriale di Palo del ... lagazzettadelmezzogiorno.it Incendio all'ultimo piano di una palazzina a Palo del Colle. Diversi mezzi di soccorso sul posto tra vigili del fuoco e 118. In attesa di aggiornamenti. - facebook.com facebook