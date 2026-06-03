Brucia il tetto di una casa colonica in collina accorrono 4 squadre dei vigili del fuoco

Nel pomeriggio di mercoledì, un incendio ha interessato il tetto di una casa colonica in collina. Quattro squadre di vigili del fuoco sono intervenute sul posto per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’edificio. Le operazioni di spegnimento sono durate diverse ore, senza segnalare feriti o altre strutture coinvolte. La causa dell’incendio non è ancora stata accertata.

L'incendio del tetto di un'abitazione ha reso necessario l'intervento di 4 squadre dei vigili del fuoco nel pomeriggio di mercoledì. Intorno alle 17, tre squadre del comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Forlì-Cesena, e una del distaccamento di Rocca San Casciano, sono intervenute nel. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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