Prima la lite poi l' auto impazzita che rischia di travolgere alcuni ragazzi | follia all' uscita della discoteca

Una lite scoppiata all’uscita di una discoteca a Taormina si è conclusa con un’auto che ha rischiato di investire alcuni giovani. L’incidente si è verificato nella notte, generando momenti di tensione tra i presenti. Nessuna informazione su eventuali feriti o sanzioni. La situazione si è risolta senza ulteriori conseguenze, ma l’episodio ha attirato l’attenzione sulla sicurezza nelle zone di ritrovo notturno.

Scene di ordinaria follia la scorsa notte a Taormina. Un'auto ha rischiato di travolgere alcuni ragazzi dopo una lite avvenuta all'uscita di una nota discoteca. La scena è stata ripresa da alcuni giovani che hanno assistito alla scena. Tutto sarebbe avvenuto al termine di un litigio. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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Spari nella famosa discoteca italiana: morte e folla impazzita. La scena spaventosaNella notte, all’interno di una nota discoteca della zona, si è verificato un episodio di violenza armata che ha coinvolto diversi presenti.

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