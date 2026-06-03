Lite all'uscita della discoteca a Taormina auto travolge i ragazzi Il sindaco posta il video | Tentato omicidio
Un'auto ha investito alcuni ragazzi all'uscita di una discoteca a Taormina. Il sindaco ha condiviso un video che mostra il veicolo che si dirige verso i giovani presenti. La scena è stata ripresa da un cellulare e pubblicata sui social. Non sono stati forniti dettagli sulle condizioni delle persone coinvolte o sulle eventuali conseguenze legali. Il video è stato condiviso con un commento che definisce l'episodio come un tentato omicidio.
Il sindaco di Taormina, Cateno De Luca, ha postato il video di un'auto che si lancia sulla folla davanti all'uscita di una discoteca del posto. Il tutto sarebbe avvenuto dopo una lite tra ragazzi e c'è almeno un ferito. Il primo cittadino sui social: "Non posso tollerare questo tentato omicidio, chi sa parli". 🔗 Leggi su Fanpage.it
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Prima la lite, poi l'auto "impazzita" che rischia di travolgere alcuni ragazzi: follia all'uscita della discotecaUna lite scoppiata all’uscita di una discoteca a Taormina si è conclusa con un’auto che ha rischiato di investire alcuni giovani.
Temi più discussi: Auto verso un gruppo di ragazzi dopo una lite, il video postato da De Luca sui social; Prima la lite, poi l'auto impazzita che rischia di travolgere alcuni ragazzi: follia all'uscita della discoteca; Follia in via Gulli: ferisce un uomo e si scaglia contro le divise; Taormina, falcia la folla dopo una lite in discoteca: il video shock.
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Prima la lite, poi l'auto impazzita che rischia di travolgere alcuni ragazzi: follia all'uscita della discoteca Link del video nel primo commento ? facebook
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