Lite all'uscita della discoteca a Taormina auto travolge i ragazzi Il sindaco posta il video | Tentato omicidio

Notizia in breve

Un'auto ha investito alcuni ragazzi all'uscita di una discoteca a Taormina. Il sindaco ha condiviso un video che mostra il veicolo che si dirige verso i giovani presenti. La scena è stata ripresa da un cellulare e pubblicata sui social. Non sono stati forniti dettagli sulle condizioni delle persone coinvolte o sulle eventuali conseguenze legali. Il video è stato condiviso con un commento che definisce l'episodio come un tentato omicidio.