Durante l'ultimo giorno del centro estivo presso un oratorio di Brescia, i Carabinieri sono intervenuti dopo una denuncia di un padre. L'uomo ha accusato un animatore di aver colpito il proprio figlio. Un rappresentante religioso ha difeso il 24enne, affermando che il bambino ha un carattere complesso e riceve assistenza a scuola. L'intervento delle forze dell'ordine è avvenuto nell'ambito di un procedimento in corso.

Era l'ultimo giorno di centro estivo - a Brescia si chiamano Grest - all'oratorio di Cristo Re, nell'hinterland cittadino, in via Fabio Filzi. Ma a un certo punto sono arrivati i Carabinieri, spinti a intervenire dopo la denuncia presentata dal padre di un bambino, minorenne, nei confronti di un animatore di 24 anni, volontario in parrocchia e finito poi in Questura per spiegare l'accaduto. Quest'ultimo - come riporta Bresciaoggi, che ha diffuso la notizia - si sarebbe alterato nei confronti del piccolo, che presenta disturbi comportamentali e a scuola fruisce dell'aiuto di un assistente educatore. Il bambino, dopo qualche ora, secondo quanto ricostruito, sarebbe comunque tornato in oratorio per partecipare alle celebrazioni di fine Grest. 🔗 Leggi su Brescia.corriere.it

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© Brescia.corriere.it - Brescia, al centro estivo arrivano i Carabinieri. Padre denuncia animatore per aver colpito suo figlio, il prete difende il 24enne: «Bimbo complesso, a scuola ha l'assistente»

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