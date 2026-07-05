Durante l’ultimo giorno del centro estivo, conosciuto come Grest, presso un oratorio in via Fabio Filzi, un padre ha denunciato un animatore per aver colpito il proprio figlio. I Carabinieri sono intervenuti sul posto. L’animatore, un giovane di 24 anni, è stato difeso da un sacerdote che ha dichiarato che il bambino ha un problema complesso e che a scuola ha un assistente.

Era l'ultimo giorno di centro estivo - a Brescia si chiamano Grest - all'oratorio di Cristo Re, nell'hinterland cittadino, in via Fabio Filzi. Ma a un certo punto sono arrivati i Carabinieri, spinti a intervenire dopo la denuncia presentata dal padre di un bambino, minorenne, nei confronti di un animatore di 24 anni, volontario in parrocchia e finito poi in Questura per spiegare l'accaduto. Quest'ultimo - come riporta Bresciaoggi, che ha diffuso la notizia - si sarebbe alterato nei confronti del piccolo, che presenta disturbi comportamentali e a scuola fruisce dell'aiuto di un assistente educatore. Il bambino, dopo qualche ora, secondo quanto ricostruito, sarebbe comunque tornato in oratorio per partecipare alle celebrazioni di fine Grest. 🔗 Leggi su Brescia.corriere.it

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© Brescia.corriere.it - Brescia, al centro estivo arrivano i Carabinieri. Padre denuncia animatore del centro estivo per aver colpito suo figlio, il prete difende il 24enne: «Bimbo complesso, a scuola ha l'assistente»

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