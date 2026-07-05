Brescia al centro estivo arrivano i Carabinieri Padre denuncia animatore del centro estivo per aver colpito suo figlio il prete difende il 24enne | Bimbo complesso a scuola ha l' assistente
Durante l’ultimo giorno del centro estivo, conosciuto come Grest, presso un oratorio in via Fabio Filzi, un padre ha denunciato un animatore per aver colpito il proprio figlio. I Carabinieri sono intervenuti sul posto. L’animatore, un giovane di 24 anni, è stato difeso da un sacerdote che ha dichiarato che il bambino ha un problema complesso e che a scuola ha un assistente.
Era l'ultimo giorno di centro estivo - a Brescia si chiamano Grest - all'oratorio di Cristo Re, nell'hinterland cittadino, in via Fabio Filzi. Ma a un certo punto sono arrivati i Carabinieri, spinti a intervenire dopo la denuncia presentata dal padre di un bambino, minorenne, nei confronti di un animatore di 24 anni, volontario in parrocchia e finito poi in Questura per spiegare l'accaduto. Quest'ultimo - come riporta Bresciaoggi, che ha diffuso la notizia - si sarebbe alterato nei confronti del piccolo, che presenta disturbi comportamentali e a scuola fruisce dell'aiuto di un assistente educatore. Il bambino, dopo qualche ora, secondo quanto ricostruito, sarebbe comunque tornato in oratorio per partecipare alle celebrazioni di fine Grest. 🔗 Leggi su Brescia.corriere.it
Segui gli aggiornamenti su Brescia.
Operazione antidroga dei Carabinieri di Brescia: arresti anche a Verbania
Notizie e thread social correlati
Per mandare il bimbo al centro estivo serve pure il permesso del principale: ad Arezzo manca solo il timbro del parrocoA Arezzo, per iscrivere un bambino ai centri estivi è necessario ottenere anche l’autorizzazione del parroco, oltre a quella del dirigente scolastico.
Furgone sfonda il cancello di una scuola primaria in provincia di Padova: nessun ferito al centro estivo. Il sindaco rassicuraUn furgone ha sfondato il cancello di una scuola primaria in provincia di Padova nel primo pomeriggio.
Temi più discussi: Alberi di vita. Cre senior 2026; Meteo Brescia, venerdì 3 luglio sole e caldo estivo: massime fino a 32 gradi - Radio Bruno; Union Brescia, Pasini presenta Pederzoli e guarda al futuro: Vogliamo la serie B senza passare dai play off. Cellino? Numeri parlano per noi, andiamo avanti con il progetto; Brescia d'Estate - Accade tutto qui!.
Il mese di giugno ha visto il Comando dei Vigili del Fuoco di Brescia protagonista di due giornate speciali dedicate ai bambini del centro estivo FantaCamp. Nelle date del 17 e del 23 giugno, il personale proveniente dalla Sede Centrale e dai Distaccamenti facebook
Brescia, al centro estivo arrivano i Carabinieri. Padre denuncia animatore del centro estivo per aver colpito suo figlio, il prete difende il 24enne: Bimbo complesso, a ...L'episodio all'oratorio Cristo Re. La difesa di don Renato: La denuncia è stata eccessiva, non è successo niente di grave: il bambino dopo qualche ora è tornato in oratorio. brescia.corriere.it
Premio Campiello: tappa a Brescia per il tour letterario estivoPremio Campiello: tappa a Brescia per il tour letterario estivo. La premiazione martedì 30 giugno 2026 al Capitolium. primabrescia.it