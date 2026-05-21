Giuseppe Sempio, padre di Andrea, ha intervistato al Tg1 dichiarando che suo figlio non ha ucciso Chiara Poggi. Ha affermato che Andrea era con lui al momento dei fatti e ha fornito dettagli sulla presenza del figlio in quella data. Durante l'intervista, ha ribadito che Andrea non si trovava nel luogo del delitto e ha contestato le accuse rivolte contro di lui. La famiglia Sempio sostiene che ci siano state delle discrepanze nelle prove raccolte dagli inquirenti.

Giuseppe Sempio, padre di Andrea, è tornato in tv a difenderlo, unico indagato nella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco. L’uomo ha ribadito l’innocenza del figlio, definendolo “innocente” perché “non ha ucciso Chiara Poggi, non c’entra niente. Quella mattina era con me. Questa è una vigliaccata. Di chi non lo so.”, ha dichiarato al Tg1. Le parole di Giuseppe Sempio al Tg1: “Vigliaccata” Giovedì 21 maggio, Giuseppe Sempio ha rotto il silenzio ai microfoni del Tg1: “Siamo forti per l’innocenza di mio figlio è quello che ci sostiene, non c’entra niente”. E ancora: “Ripeto, non ha ucciso Chiara Poggi, questa è una vigliaccata, non c’entra niente, è innocente”. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Garlasco, Giuseppe Sempio padre di Andrea difende il figlio al Tg1: "Non ha ucciso Chiara Poggi, era con me"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Garlasco, Andrea Sempio sotto choc: Non ho ucciso Chiara - Vita in diretta 01/05/2026

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Garlasco, il padre di Andrea Sempio al Tg1: «Mio figlio è innocente, non ha ucciso Chiara Poggi. È stata una vigliaccata»

Leggi anche: Il padre di Andrea Sempio al Tg1: "Mio figlio non ha ucciso Chiara Poggi, questa è una vigliaccata"

#Garlasco Fonte: IlGiornale 17/05/2026 Giuseppe Sempio su Stasi x.com

Il padre di Sempio: Andrea non ha ucciso Chiara Poggi, il giorno del delitto di Garlasco era con meGiuseppe Sempio, il padre dell'attuale indagato per l'omicidio di Garlasco, al TG1 ha ribadito: Credo nell'innocenza di mio figlio, non c'entra niente ... fanpage.it

Garlasco, parla il papà di Sempio al TG1: Mio figlio non ha ucciso Chiara PoggiGiuseppe Sempio, padre di Andrea, parla al TG1: Mio figlio non ha ucciso Chiara Poggi, non c'entra niente. Questa è una vigliaccata. blogsicilia.it