Durante l'ultimo giorno del centro estivo, i Carabinieri sono intervenuti nell’oratorio di Cristo Re a Brescia. Un padre ha denunciato un animatore per aver colpito il proprio figlio. Il 24enne è stato difeso dal parroco, che ha affermato che il bambino ha un carattere complesso e riceve assistenza a scuola. La denuncia è stata presentata alle autorità, che stanno indagando sull’accaduto.

Era l'ultimo giorno di centro estivo - a Brescia si chiamano Grest - all'oratorio di Cristo Re, nell'hinterland cittadino, in via Fabio Filzi. Ma a un certo punto sono arrivati i Carabinieri, spinti a intervenire dopo la denuncia presentata dal padre di un bambino, minorenne, nei confronti di un animatore di 24 anni, volontario in parrocchia e finito poi in Questura per spiegare l'accaduto. Quest'ultimo - come riporta Bresciaoggi, che ha diffuso la notizia - si sarebbe alterato nei confronti del piccolo, che presenta disturbi comportamentali e a scuola fruisce dell'aiuto di un assistente educatore. Il bambino, dopo qualche ora, secondo quanto ricostruito, sarebbe comunque tornato in oratorio per partecipare alle celebrazioni di fine Grest. 🔗 Leggi su Brescia.corriere.it

Segui gli aggiornamenti su Brescia.

© Brescia.corriere.it - Brescia, al centro estivo arrivano i Carabinieri. Padre denuncia animatore per aver colpito suo figlio, il parroco difende il 24enne: «Bimbo complesso, a scuola ha l'assistente»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Operazione antidroga dei Carabinieri di Brescia: arresti anche a Verbania

Notizie e thread social correlati

Brescia, al centro estivo arrivano i Carabinieri. Padre denuncia animatore per aver colpito suo figlio, il prete difende il 24enne: «Bimbo complesso, a scuola ha l'assistente»Durante l'ultimo giorno del centro estivo presso un oratorio di Brescia, i Carabinieri sono intervenuti dopo una denuncia di un padre.

Brescia, al centro estivo arrivano i Carabinieri. Padre denuncia animatore del centro estivo per aver colpito suo figlio, il prete difende il 24enne: «Bimbo complesso, a scuola ha l'assistente»Durante l’ultimo giorno del centro estivo, conosciuto come Grest, presso un oratorio in via Fabio Filzi, un padre ha denunciato un animatore per aver...

Temi più discussi: Alberi di vita. Cre senior 2026; Meteo Brescia, venerdì 3 luglio sole e caldo estivo: massime fino a 32 gradi - Radio Bruno; Union Brescia, Pasini presenta Pederzoli e guarda al futuro: Vogliamo la serie B senza passare dai play off. Cellino? Numeri parlano per noi, andiamo avanti con il progetto; Brescia d'Estate - Accade tutto qui!.

Brescia, al centro estivo arrivano i Carabinieri. Padre denuncia animatore del centro estivo per aver colpito suo figlio, il prete difende il 24enne: Bimbo complesso, a ...L'episodio all'oratorio Cristo Re. La difesa di don Renato: La denuncia è stata eccessiva, non è successo niente di grave: il bambino dopo qualche ora è tornato in oratorio. brescia.corriere.it

Premio Campiello: tappa a Brescia per il tour letterario estivoPremio Campiello: tappa a Brescia per il tour letterario estivo. La premiazione martedì 30 giugno 2026 al Capitolium. primabrescia.it