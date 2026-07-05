Un uomo ha trovato il corpo senza vita di una donna in un canale agricolo nel Cremonese, questa mattina poco dopo le 11. L’uomo stava portando a passeggio i cani lungo il canale Vacchelli quando ha segnalato il ritrovamento. Le forze dell’ordine sono sul posto e stanno conducendo le indagini. Al momento non ci sono informazioni sulle cause della morte o sulle eventuali circostanze del fatto.

Cremona, 5 luglio 2026 – Dramma a Brazzuoli, nel Cremonese: il corpo senza vita di una donna è stato ritrovato poco dopo le 11 in un canale agricolo. L’allarme è scattato questa mattina attorno alle 11, quando un uomo, che stava portando i cani a passeggio nella zona del canale Vacchelli, ha notato il cadavere nell’acqua. La corrente era abbastanza forte e ha tentato dunque di seguire lo spostamento del corpo mentre chiamava il 112. Il cadavere è stato recuperato dai Vigili del fuoco all 'altezza della frazione Brazzuoli nel comune di Pozzaglio ed Uniti. Sul posto anche il personale sanitario del 118 e i soccorritori della Croce verde, che però non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della donna. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Brazzuoli, corpo senza vita di una donna trovato in un canale: indagini in corso

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