Auto finisce nel porto canale rinvenuto nella notte il corpo senza vita di una donna

Da cesenatoday.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nella notte tra martedì e mercoledì, un'auto è finita nel porto canale di Cesenatico, con l'allarme scattato alle 1:30. Durante le operazioni di soccorso è stato rinvenuto il corpo senza vita di una donna. Non sono stati forniti dettagli sulle cause dell'incidente o sull’identità della vittima. Le autorità stanno conducendo indagini per chiarire le circostanze dell’accaduto.

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E' una tragedia quella che si è materializzata nella notte tra martedì e mercoledì a Cesenatico, all'1,30 è scattato l'allarme per un'auto finita nelle acque del Porto canale. In via Molo di Levante sono immediatamente arrivati i sanitari del 118 con un'ambulanza e un'auto medicalizzata, oltre ai. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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