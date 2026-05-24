Il corpo di una persona è stato recuperato oggi nelle cascate di Barbiano. Le operazioni di soccorso sono state lunghe e difficili a causa delle acque impetuose e del terreno scosceso. Sul posto sono ancora in corso le indagini per chiarire come sia avvenuto l’incidente. La salma è stata portata via dai vigili del fuoco, mentre le forze dell'ordine stanno esaminando la scena.

È in corso l’identificazione della persona trovata priva di vita nella tarda mattinata del 24 maggio alla cascata inferiore di Barbiano, in Alto Adige. Secondo una primissima ricostruzione, sarebbe precipitata nelle acque del torrente, a notare il corpo sarebbero stati dei passanti. L’incidente è avvenuto nella zona della Valle Isarco e avrebbe richiesto un imponente intervento di soccorso con squadre specializzate, elicotteri e operatori del soccorso acquatico. L’allarme sarebbe scattato intorno alle 11.30, quando alcune persone avrebbero notato un corpo in acqua e avrebbero immediatamente chiamato i soccorsi. L'allarme lanciato dopo... 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Cascate di Barbiano, recuperato corpo senza vita. Indagini in corso sulla dinamica dell'incidente

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