Il centrocampista brasiliano ha dichiarato di aver affrontato Haaland in passato e ha spiegato che la squadra si concentrerà su strategie specifiche per contrastarlo. Durante la conferenza stampa, ha descritto come intendono impostare il gioco per limitare l’efficacia dell’attaccante norvegese nella partita degli ottavi di finale. La partita contro la Norvegia si avvicina, e il team brasiliano sta preparando un piano tattico mirato.

In conferenza stampa il centrocampista del Brasile spiega come intenderanno impostare il gioco per tentare di fermare Haaland nella sfida degli ottavi di finale del Mondiale contro la Novergia. 🔗 Leggi su Video.gazzetta.it

© Video.gazzetta.it - Brasile, Guimaraes: "Haaland? Ho giocato contro di lui, ecco come lo fermeremo"

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