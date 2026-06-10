Alexander Zverev ha dichiarato di essere sollevato di non aver affrontato Jannik Sinner a Parigi, definendo il tennista italiano il migliore. Dopo aver vinto il suo primo titolo Slam, il tedesco ha commentato la partita, sottolineando la qualità di Sinner. La vittoria arriva dopo un periodo di assenza dai titoli importanti. Zverev ha terminato il suo digiuno con questa conquista, che segna un punto di svolta nella sua carriera.

Alexander Zverev finalmente ha interrotto il suo digiuno, conquistando un titolo Slam. Il tedesco (n.3 del mondo) si è imposto nella finale del Roland Garros domenica scorsa, piegando in cinque set Flavio Cobolli, e in questo modo ha messo in bacheca un Major che attendeva da tempo. A questo punto, ci si chiede se questo successo a Parigi possa dare a Zverev una spinta in più nei prossimi tornei del Grande Slam. Il tema tiene banco perché l’evento francese ha avuto uno sviluppo particolare, considerando l’assenza dello spagnolo Carlos Alcaraz e il malessere che ha colto Jannik Sinner, uscito di scena in maniera clamorosa nel secondo turno. Proprio in riferimento a Sinner, Zverev è stato molto sincero nelle sue esternazioni in un’intervista al sito ufficiale del circuito maschile: “ Fortunatamente non ho giocato contro Sinner a Parigi. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Alexander Zverev ammette: “Fortunatamente non ho giocato contro Sinner a Parigi, lui è il migliore”

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