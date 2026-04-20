Arthur Fils si presenta con umiltà dopo aver vinto l’ATP500 di Barcellona, torneo sulla terra battuta. La sua vittoria arriva dopo una settimana di sfide intense, culminata con una finale contro Andrey Rublev. In passato, Fils aveva affermato di non potersi paragonare a giocatori come Alcaraz e Sinner, ricordando una sconfitta netta contro il primo. La sua presenza sulla scena si è rafforzata con questa conquista.

Arthur Fils torna a brillare sulla terra battuta e lo fa nel modo più significativo: conquistando il titolo nell’ ATP500 di Barcellona, al termine di una settimana che lo ha visto passare dall’orlo dell’eliminazione alla vittoria finale contro Andrey Rublev. Un cammino segnato anche da un momento chiave all’esordio, quando il francese ha annullato due match point contro Atmane, episodio che assume un peso ancora maggiore alla luce del trionfo finale. Il successo in Catalogna rappresenta una svolta importante per il transalpino, rientrato tra i primi 25 del mondo, confermando i progressi dopo un lungo stop per infortunio e candidandosi come uno dei nomi più interessanti sulla terra battuta.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Arthur Fils resta umile: “L’ultima volta che ho giocato contro Alcaraz mi ha stracciato, non posso paragonarmi a lui e a Sinner”

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