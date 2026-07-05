Brasile e Inghilterra | il pal lone entra in chiesa ma non a scuola

Un uomo è entrato in una chiesa durante una cerimonia, ma non si è presentato in un’istituzione scolastica. La scena si è svolta durante una partita tra squadre nazionali. Nessun altro dettaglio riguarda l’accaduto, né è stato comunicato se ci siano state conseguenze legali o interventi delle autorità. La partita tra le due nazionali si è svolta senza interruzioni, mentre l’individuo si è allontanato dopo aver attraversato l’edificio.

Ci vorrebbe la penna di Giovannino Guareschi, per raccontare al meglio l’ultima sfida tra Chiesa e Stato sul campo da calcio, Peppone e Don Camillo ai mondiali del terzo millennio. Perché in Brasile fermano le messe, per il mondiale di Ancelotti, in Inghilterra invece non spostano le lezioni scolastiche. Tutto vero, eh: la notizia del giorno è che in Brasile molte chiese evangeliche hanno deciso di cancellare o almeno modificare gli orari delle funzioni della domenica, per permettere ai fedeli di seguire la.fede (senza essere blasfemi, sia chiaro) sportiva. E quindi la partita delle 22 italiane, che nel vasto Brasile a seconda della zona sono tra le 15 e le 18, rischiava di cadere in concomitanza con alcune funzioni religiose. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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BRASILE vsNORVEGIA MESSICO vsINGHILTERRA Questo il terzo quarto di tabellone. Due ottavi davvero intriganti con Brasile e Inghilterra che dovranno stare attenti e non poco. Il Messico giocherà in casa, ci sarà un'atmosfera da brividi. Solo un x.com

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