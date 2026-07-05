Durante una partita tra Brasile e Inghilterra, il pallone è entrato in una chiesa vicina al campo. Nessuna scuola coinvolta, ma l’incidente ha attirato l’attenzione sui limiti tra sport e luoghi di culto. La palla ha rotolato tra le navate, creando scompiglio tra i fedeli presenti. La situazione è stata gestita sul momento, senza danni o feriti. La partita è continuata senza ulteriori interruzioni.

Ci vorrebbe la penna di Giovannino Guareschi, per raccontare al meglio l’ultima sfida tra Chiesa e Stato sul campo da calcio, Peppone e Don Camillo ai mondiali del terzo millennio. Perché in Brasile fermano le messe, per il mondiale di Ancelotti, in Inghilterra invece non spostano le lezioni scolastiche. Tutto vero, eh: la notizia del giorno è che in Brasile molte chiese evangeliche hanno deciso di cancellare o almeno modificare gli orari delle funzioni della domenica, per permettere ai fedeli di seguire la.fede (senza essere blasfemi, sia chiaro) sportiva. E quindi la partita delle 22 italiane, che nel vasto Brasile a seconda della zona sono tra le 15 e le 18, rischiava di cadere in concomitanza con alcune funzioni religiose. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Segui gli aggiornamenti su Scuola.

© Quotidiano.net - Brasile e Inghilterra, il pallone entra in chiesa, ma non a scuola

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

BRASILE VS INGHILTERRA, NUOVA SFIDA CON FRANCESCO ! CHI VINCERA'

Notizie e thread social correlati

Mondiali Fifa 2026: il pallone entra in chiesa, ma non a scuolaDurante una partita dei Mondiali Fifa 2026, il pallone è entrato in una chiesa, ma non in una scuola.

Chi vince i Mondiali 2026, il sondaggio: Spagna e Francia le favorite, ma attenzione a Inghilterra, Argentina e Brasile - VOTAUn sondaggio pubblicato da Il Giornale d’Italia indica che Francia e Spagna sono considerate le favorite per vincere i Mondiali 2026.

Temi più discussi: Brasile-Norvegia e Messico-Inghilterra: il programma del 5 luglio; Mondiale 2026, chi lo vincerà secondo il Supercomputer Opta: l'aggiornamento; Le partite di oggi ai Mondiali 2026, ottavi di finale: alle 22 tocca a Brasile Norvegia, nella notte Messico-Inghilterra; Mondiali, dove vedere le partite di oggi domenica 5 luglio: Brasile-Norvegia e Messico-Inghilterra.

I Mondiali 2026 si avvicinano e l'attenzione è alta. Leggi articolo completo laziochannel.it/2026/07/mondia… #Mondiali2026 #Brasile #Inghilterra x.com

Ciao dall'Inghilterra, come si sente il Brasile riguardo alla Coppa del Mondo e alla squadra attuale? reddit

Mondiali Fifa 2026, gli orari delle partite di oggi e dove vederle (anche in chiaro). Brasile e Inghilterra, doppia insidiaAltri due ottavi di finale. La truppa di Ancelotti sfida Haaland e compagni per sfatare un tabù: nella propria storia, i sudamericani non hanno mai battuto la Norvegia. Il Messico sogna il colpaccio c ... msn.com

Mondiali 2026, dove vedere Brasile-Norvegia e Inghilterra-Messico in diretta tv e streaming, gli orari delle partiteGli ottavi dei Mondiali 2026 del 5 e 6 luglio, orari, canali e dove vederli. Brasile-Norvegia in chiaro su Rai, Messico-Inghilterra esclusiva DAZN ... sport.virgilio.it