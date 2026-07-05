Brasile e Inghilterra il pallone entra in chiesa ma non a scuola

Da quotidiano.net 5 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Durante una partita tra Brasile e Inghilterra, il pallone è entrato in una chiesa vicina al campo. Nessuna scuola coinvolta, ma l’incidente ha attirato l’attenzione sui limiti tra sport e luoghi di culto. La palla ha rotolato tra le navate, creando scompiglio tra i fedeli presenti. La situazione è stata gestita sul momento, senza danni o feriti. La partita è continuata senza ulteriori interruzioni.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Ci vorrebbe la penna di Giovannino Guareschi, per raccontare al meglio l’ultima sfida tra Chiesa e Stato sul campo da calcio, Peppone e Don Camillo ai mondiali del terzo millennio. Perché in Brasile fermano le messe, per il mondiale di Ancelotti, in Inghilterra invece non spostano le lezioni scolastiche. Tutto vero, eh: la notizia del giorno è che in Brasile molte chiese evangeliche hanno deciso di cancellare o almeno modificare gli orari delle funzioni della domenica, per permettere ai fedeli di seguire la.fede (senza essere blasfemi, sia chiaro) sportiva. E quindi la partita delle 22 italiane, che nel vasto Brasile a seconda della zona sono tra le 15 e le 18, rischiava di cadere in concomitanza con alcune funzioni religiose. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Segui gli aggiornamenti su Scuola.

brasile e inghilterra il pallone entra in chiesa ma non a scuola
© Quotidiano.net - Brasile e Inghilterra, il pallone entra in chiesa, ma non a scuola
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

BRASILE VS INGHILTERRA, NUOVA SFIDA CON FRANCESCO ! CHI VINCERA'

Video BRASILE VS INGHILTERRA, NUOVA SFIDA CON FRANCESCO ! CHI VINCERA'?

Notizie e thread social correlati

Mondiali Fifa 2026: il pallone entra in chiesa, ma non a scuolaDurante una partita dei Mondiali Fifa 2026, il pallone è entrato in una chiesa, ma non in una scuola.

Chi vince i Mondiali 2026, il sondaggio: Spagna e Francia le favorite, ma attenzione a Inghilterra, Argentina e Brasile - VOTAUn sondaggio pubblicato da Il Giornale d’Italia indica che Francia e Spagna sono considerate le favorite per vincere i Mondiali 2026.

Temi più discussi: Brasile-Norvegia e Messico-Inghilterra: il programma del 5 luglio; Mondiale 2026, chi lo vincerà secondo il Supercomputer Opta: l'aggiornamento; Le partite di oggi ai Mondiali 2026, ottavi di finale: alle 22 tocca a Brasile Norvegia, nella notte Messico-Inghilterra; Mondiali, dove vedere le partite di oggi domenica 5 luglio: Brasile-Norvegia e Messico-Inghilterra.

brasile e inghilterra ilMondiali Fifa 2026, gli orari delle partite di oggi e dove vederle (anche in chiaro). Brasile e Inghilterra, doppia insidiaAltri due ottavi di finale. La truppa di Ancelotti sfida Haaland e compagni per sfatare un tabù: nella propria storia, i sudamericani non hanno mai battuto la Norvegia. Il Messico sogna il colpaccio c ... msn.com

brasile e inghilterra ilMondiali 2026, dove vedere Brasile-Norvegia e Inghilterra-Messico in diretta tv e streaming, gli orari delle partiteGli ottavi dei Mondiali 2026 del 5 e 6 luglio, orari, canali e dove vederli. Brasile-Norvegia in chiaro su Rai, Messico-Inghilterra esclusiva DAZN ... sport.virgilio.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web