In Cina si registra un aumento di utilizzo di tiletamina, una sostanza sintetica che si sta diffondendo tra adolescenti e giovani frequentatori di locali notturni. La droga è diventata un problema emergente nel Paese negli ultimi mesi. Le autorità stanno adottando misure per contrastarne la diffusione e limitare il consumo tra le fasce più giovani. La tiletamina è nota per i suoi effetti psicoattivi e il suo potenziale di abuso.

La Cina si “arma” contro una nuova droga sintetica che negli ultimi mesi si è diffusa soprattutto tra gli adolescenti e i giovani frequentatori di locali notturni. Dal primo giorno di luglio Pechino ha inserito la tiletamina, un anestetico veterinario utilizzato per cani e gatti, nell'elenco delle sostanze stupefacenti sottoposte ai controlli più severi. La decisione è maturata dopo un'impennata del consumo ricreativo attraverso sigarette elettroniche modificate, trasformate in un mezzo per inalare la sostanza e ottenere effetti allucinogeni e dissociativi. Ecco che cosa sta succedendo Oltre la Muraglia. La crociata della Cina contro la tiletamina. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Boom di tiletamina: ecco la nuova droga che terrorizza la Cina

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