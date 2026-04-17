Negli ultimi dodici mesi, molte giovani persone hanno manifestato un crescente interesse nel adottare aspetti della cultura cinese come stile di vita. Questa tendenza si riflette nelle richieste di corsi di lingua, nelle preferenze alimentari e nelle attività quotidiane che richiedono un coinvolgimento diretto con gli usi e le tradizioni cinesi. Questo fenomeno si è diffuso tra i giovani di diverse città, portando a una maggiore attenzione verso la cultura orientale.

In effetti mi stavo chiedendo perché da circa un anno le richieste di mia figlia fossero tutte di prodotti cinesi, e non solo i Labubu, ma anche squishy di cui devo seguire il tracking e ci mettono un mese per arrivare, per cui mi chiede “dove sono?”, e io guardo le tappe del pacco, prima di arrivare all’aeroporto ci sono venti tappe di paesini. La mia compagna “non saranno mica tossiche?”. “No, saranno certificati”, dico, ma mica lo so. Ma dove le vedono? Prevalentemente su TikTok. Solo oggi scopro che è una tendenza occidentale che va per la maggiore, e ha pure un nome, un meme, “becoming Chinese”. Sui social spopolano video di adolescenti...🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Becoming Chinese", la nuova tendenza dei giovani che trasformano la Cina in uno stile di vita

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