Bologna rapina e aggressioni in strada | Spray al peperoncino e pugni in volto per stordire le vittime

Due aggressioni in strada a Bologna si sono svolte in circa trenta minuti, entrambe con spray al peperoncino usato per stordire le vittime, seguite da un pugno in volto prima di fuggire. Le aggressioni sono state gratuite e senza motivo apparente. In entrambi i casi, l’autore ha agito in modo simile, senza che siano stati segnalati altri elementi di collegamento o movente. La polizia indaga sugli episodi.

Due aggressioni molto simili, gratuite e senza motivo, a distanza di una mezz’ora e poco più l’una dall’altra: in entrambi i casi prima lo stordimento con lo spray al peperoncino, poi un pugno al volto e infine la fuga dell’aggressore. Violenze che sono successe venerdì sera (3 luglio), tra le undici e la mezzanotte, in Bolognina e in zona universitaria, e sulle quali ora stanno indagando i carabinieri. La prima delle due — una rapina aggravata — è avvenuta all’interno del giardino Gustavo Trombetti, tra via Serlio e via Lianori, ai danni di un anziano di 79 anni: era solo in quel momento, stava semplicemente attraversando a... 🔗 Leggi su Corrieredibologna.corriere.it

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I #Carabinieri di #Bologna hanno avviato indagini su tre aggressioni avvenute nelle ultime 24 ore in città, due a scopo di rapina e una, in apparenza, del tutto gratuita. #PD #Conte #Mov5S #ZekkeRosse #maranza #risorse #Boldrini #Fratoianni #Bonelli #Schl x.com

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